Siete bajas mínimo en el Linares para El Palo Jorge Barba, uno de los más destacados del arranque liguero azulillo, está entre algodones. / ENRIQUE Joselu, Javi López, Pablo Ortiz, Sergio Ortiz, Josema, Omar y Palomeque se pierden el choque, son duda Braim, Chomfli y Barba ÁNGEL MENDOZA LINARES Sábado, 23 septiembre 2017, 03:40

Linares. Usando el símil ciclista, el Linares Deportivo comienza su particular puerto de montaña del calendario liguero pero se podría decir que a la bicicleta le faltan piezas todavía, por un lado, y otras piezas están rotas y se quedan en el garaje. Pues así, medio en cuadro, los azulillos se enfrentan al primero de sus rivales directos por el play-off.

A las 14:00 de mañana salen de Linarejos en autocar rumbo a Málaga, a las 17:00 pisarán San Ignacio y hora y media después saltarán al campo. La duda es ¿qué convocatoria hará Aguado? Al técnico azulillo le faltan Joselu y Javi López por lesión de larga duración, Omar y Palomeque por problemas con el trámite de la RFEF, posiblemente Josema tampoco tenga la ficha tramitada a tiempo.

«A día de hoy no sabemos si puede entrar ninguno de los tres en convocatoria. Omar seguro que no, hay problemas con el tránsfer, para lo mismo con Palomeque, que iba a jugar en Maracena y al final no pudo. Josema yo creo que sí porque al venir de Extremadura es competición española y estamos intentando que esté para el domingo», comentó el técnico minero después del entrenamiento de ayer.

Ahí no acaba el drama. Sergio Ortiz no va a llegar a este partido por una contractura, contar con Pablo sería forzar su elongación, y entre algodones están Barba, Chomfli y Braim, los dos primeros no están para jugar 90 minutos y el tercero se salió ayer del entrenamiento y es duda. A ellos hay que sumar que Juanfran jugará arrastrando problemas de espalda, no hay más remedio, el Linares no tiene a nadie en el centro del campo. El resto tienen molestias menores.

«Sergio está empezando a entrenar, no puede hacer nada, no llega. David (Chomfli) pasa igual, Braim se salió del entrenamiento, tenemos a un juvenil con nosotros porque en un momento dado puede entrar. Así que en un momento dado podríamos juntarnos con sólo 15 o 16 jugadores disponibles del senior para la convocatoria», lamentó.

Siete bajas en el mejor de los casos. Así que Joseba Aguado tendrá que ir con algún juvenil en el autocar por si en el calentamiento se resientes Chomfli, Barba, Juanfran o Braim. Y para colmo, el calendario dice que después de El Palo viene el también poderoso Antequera y luego hay que ir a La Victoria.

Qué once inicial sacará en San Ignacio es una incógnita, dependerá mucho de las sensaciones que tengan los hombres que andan tocados, pero desde luego, aunque el once inicial sea competitivo, tendrá muy poco donde elegir en el banquillo para hacer modificaciones en la segunda parte.

Sobre los tres fichajes

La esperanza es que los tres nuevos fichajes puedan estar disponibles pronto. El tránsfer de Palomeque y Omar llegó, el club metió la documentación, pero la RFEF pone trabas para que los jugadores, que vienen de ser profesionales, tengan en Linarejos ficha amateur de Tercera. ¿Tiene arreglo rápido? Sí, con dinero, pagando para que mantengan la ficha profesional. Al final en este pulso entre club y Federación, el que sale perdiendo es el equipo.

Y al final el Linares sigue sin ser el Linares que todos quieren a estas alturas de curso. «Pensábamos al principio que sí, lo que ocurre es que hemos tenido un problema en el tema de fichajes de jugadores. Ayer se anunciaron dos jugadores que no los tenemos disponibles aún para la convocatoria, así que para mí aún no existen esos fichajes. Poco a poco, en este ciclo de partidos, se irá viendo nuestro nivel porque este año la liga va a ser al final donde se va a ver dónde están los equipos».

Sobre las nuevas incorporaciones, Aguado destaca lo desequilibrante que es el nuevo hombre de banda izquierda llegado de la categoría de plata de la liga polaca.

«Omar es un jugador ofensivo, zurdo, que puede jugar en las dos bandas y de enganche. Es un especialista a balón parado y con la baja de Joselu nos puede dar mucho en la banda porque Barba y Braim están tocados casi desde pretemporada, les estamos forzando y eso es un problema», asegura.

Y para la parte de atrás, sólo le falta la última pieza del engranaje para estar completamente tranquilo, el ya famoso pivote defensivo que dé equilibrio en la medular. Es algo que considera indispensable antes de que finalice la primera vuelta.

«Josema es un central que desde principio de verano hemos estado detrás de él y al final lo hemos conseguido. Nos da experiencia, veteranía, intensidad, altura, creo que ahí ganamos un poco. Palomeque puede ser lateral o central, va muy bien de cabeza, muy intenso, y poco a poco veremos lo que nos pueden incorporar cada uno».

Por último, aseguró que «los fichajes los han traído, yo no los he elegido, pero son jugadores a los que he dado el O.K. Sigo insistiendo en buscar un pivote porque es lo que nos hace falta, luego hay algún jugador que quizá ya no jugaría tanto y podríamos dar alguna baja».