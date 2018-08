Linares Deportivo Últimos días para abonarse al Linares Iván Bazán, a la izquierda, ya entrena con el grupo con normalidad. / ENRIQUE El club quiso adelantar el partido ante el Huétor Vega al sábado de feria, pero los granadinos no aceptaron el cambio ÁNGEL MENDOZA LINARES Jueves, 30 agosto 2018, 01:12

Hasta el 15 de septiembre queda. La campaña de abonos del Linares entra en su último tirón, el que siempre se produce coincidiendo con la llegada de la Real Feria de San Agustín y el regreso a casa de aquellos azulillos que estaban en la playa durante el mes de agosto. Aunque ya se han superado los 1.200 abonados y muchos han sido a través de la web, se espera un centenar más de cara al estreno liguero en Linarejos ante el Huétor Vega y el siguiente contra el River Melilla, caen dos seguidos como local.

El estreno como local llega el domingo a las 18:30 contra el Huétor Vega, que ha empezado también con derrota el campeonato, 0-2 en su campo ante el Atlético Mancha Real. El Linares se puso en contacto con su rival de esta semana para intentar adelantar el partido al sábado, último día de feria y en la que los azulillos podían hacer una buena taquilla. Los granadinos rechazaron la posibilidad de adelantar un día el encuentro, así que cae el domingo 2 de agosto.

Una curiosidad es que la RFEF había designado para este encuentro a un trío arbitral norteafricano, pero no hay vuelos disponibles en este fin de semana y se ha tenido que cambiar la designación. Será el malagueño Juan Gabriel Gallegos Jiménez quien dirija el encuentro con sus dos asistentes en Linares. A la semana siguiente, el Linares vuelve a jugar en casa, lo hace ante el River Melilla y se espera comunicación del club melillense para saber que no habrá problemas para programar el choque, presumiblemente domingo 9 de septiembre por la mañana, pues hay que recordar que el River Melilla ha aplazado su encuentro contra el Real Jaén de este fin de semana. El motivo ha sido el mismo que el anterior, no hay vuelos o barcos disponibles, y tampoco jugaron el de la semana anterior contra el Loja.

Todo ello motivado por lo tarde que se publicó el calendario de Tercera División y que no ha dado margen de maniobra a los clubes para poder reservar sus billetes de ida y vuelta al norte de África.

Si la situación se arregla de cara a la visita del River Melilla el día 9 a Linarejos, el tirón de la campaña de abonos estará más que justificado, dado que podrán ver dos partidos seguidos en casa los seguidores azulillos. Además, alcanzar los 1.400 abonados ayudaría a que el club hiciese un esfuerzo extra en la contratación del delantero que falta para cerrar la plantilla de Juan Arsenal.

Lamiéndose las heridas

Mientras se resuelve la parte burocrática, la plantilla de Juan Arsenal volvió al trabajo con la vista puesta en olvidar la derrota en Jaén y alzarse con los primeros tres puntos en casa. Este año Linarejos debe ser ese fortín inexpugnable donde los rivales se dejen los puntos de 3 en 3, para que el equipo vaya encarrilando los primeros puestos de la tabla clasificatoria desde el principio del campeonato.

Todos los futbolistas estarán disponibles. Iván Bazán ya entrena al mismo ritmo que sus compañeros, igual que Andoni Tello, por lo que todos se lo pondrán difícil a Juan Arsenal para hacer la convocatoria del domingo.

El ambiente es bueno, la confianza sigue al máximo. La plantilla ha entendido que la derrota en Jaén se debió más a mala fortuna y falta de efectividad en ataque, que a los errores que se cometieron en defensa, aunque las dos intervenciones de Lopito fueron espectaculares. El equipo se sintió dominador en el campo del eterno rival y quieren trasladar esa inercia como locales ante el Huétor Vega, un conjunto que no tiene las armas del Jaén y lo pasará mal en Linarejos si los de Arsenal imponen su ley.