LINARES DEPORTIVO Unos vándalos llenan de pintadas la sede del Linares y el campo de fútbol ÁNGEL MENDOZA LINARES Sábado, 20 enero 2018, 03:01

Hay formas de criticar la gestión de un club cuando la temporada no sale como se esperaba. La prensa lo intenta hacer de forma constructiva, analizando los errores y exponiéndolos a la opinión pública. La afición habla en el campo, pagando su entrada y protestando cuando las cosas no funcionan como deben. El socio es la máxima figura y tiene las asambleas, voz y voto para cambiar el destino de la entidad minera.

Pero atentar contra el patrimonio de tu propio club, no sólo no consigue nada, más allá de provocar malestar e indignación en el resto de la afición (y vecinos del bloque afectado). No es propio de alguien que desea el bien de la entidad, pues sólo daña su imagen exterior y provoca un gasto imprevisto, que estaría mejor invertido en otra parcela del día a día del club.

Ayer amaneció el municipal de Linarejos con pintadas, que se repitieron en la puerta de la sede del Linares, en los bajos de un bloque de vecinos junto al Parque Blas Infante. El caso fue denunciado en la comisaría, con la esperanza de poder encontrar alguna pista que identifique a los autores, difícil misión cuando ni el campo ni la sede tienen cámaras para ello. Un punto de mira dibujado y dos nombres escritos, el del presidente Jesús Medina, y el del director de los escalafones inferiores, Alberto Lasarte.

Comunicado

La entidad emitió un comunicado condenando «los actos vandálicos acontecidos en la pasada madrugada en la sede y el estadio, así como las amenazas proferidas a la junta directiva. Se tomarán las medidas oportunas para identificar a los autores. No representan a la afición del Linares ni a sus valores».

Lo único seguro es que al Linares le va a costar mil euros de sus arcas pagar a una empresa de limpieza especializada en eliminar las pintadas con spray, que han sido objeto de sorpresa e indignación en redes sociales.