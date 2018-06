Linares Deportivo Volveremos juntos a Segunda B El Linares quiere unir de nuevo a todos los estamentos para ser un club fuerte de cara a los retos deportivos del próximo ejercicio. / ENRIQUE El Linares Deportivo presentó su campaña de abonos 2018/19 apelando a la unidad | Se congelan los precios, habrá un descuento del 10% para renovaciones y los abonados podrán adquirir la nueva camiseta por 29,95 euros ÁNGEL MENDOZA LINARES Jueves, 14 junio 2018, 00:41

Ya están a la venta los abonos del Linares Deportivo para la temporada 2018/19, una campaña que lleva un lema grabado a fuego: Volveremos juntos. Unión para que la división de opiniones no pese más que el amor a los colores, unión para que el sentimiento azulillo sea más grande que el de la decepción por las dos últimas campañas, y unión para devolver al club, que al final es lo que más importa, lo que los aglutina a todos, a la categoría de bronce del fútbol español.

Y prueba de esa unión es que no faltaron a la cita en El Pósito los representantes de las fuerzas políticas de la ciudad, encabezadas por el alcalde, Juan Fernández. Sobre el escenario estaban el presidente, Miguel Linares como director deportivo, el directivo Javier Vallejo, el capitán Lopito y el abonado número 1 del club, Mateo Pino, que se llevó un merecido aplauso.

'Volveremos Juntos' rezaba el slogan por todos lados, enmarcado en el ribete del escudo y con las letras formadas por una panorámica de la grada. «Será el lema de la campaña y de todo el año. Queremos juntar a todos los sectores, afición, jugadores, directiva, cuerpo técnico, y todos unidos buscando el objetivo de meternos entre los cuatro primeros. Hay que tener buen equipo, también suerte, pero si estamos unidos va a ser mucho más fácil», dijo Jesús Medina en la presentación.

Las imágenes de la campaña de abonos son un reflejo de la afición, gente de todas las edades, con Lopito como representante de la plantilla. Se proyectó el vídeo promocional con momentos emotivos y goles de aquellos azulillos que han vuelto a casa, los que han renovado, y el siempre imprescindible espíritu de Fran Carles.

«Me preguntan, después de tantos palos, por qué me metí a presidente del club. Por mi padre, lo que me enseñó de este escudo y este club, y la segunda razón es por esto (señalando la promo), veré 30 veces más este vídeo y me seguiré emocionando», comentó el presidente azulillo.

Lopito y Mateo Pino descubrieron el cartel anunciador de este año con precios iguales a los del año pasado, con la variante de los descuentos y la recuperación de carnet de simpatizante, que por 20 euros da derecho a verlos 3 partidos al año que se elijan, a excepción de los catalogados Medio Día del Club, amistosos o play-off. Los abonados que tanto sufrieron la pasada temporada, tendrán un 10% de descuento si renuevan su abono antes del 20 de julio. El 23 de julio se liberan los asientos para quien no haya renovado su abono.

Diferenciando entre adultos y jóvenes (de 10 a 19 años), los precios de los abonos, respectivamente, son 65 y 50 euros en Grada Animación, 90 y 65 euros en Preferencia, 115 y 75 euros en Tribuna Baja, 150 y 80 euros en Tribuna Alta, con precio único de 180 euros en Antepalco para adultos y jóvenes.

«Congelamos precios para las nuevas altas, para las renovaciones tenemos la promo para tener un detalle con ellos. Termina el 20 de julio y hay tiempo de sobra para que continúen con nosotros, a un precio aún más bajo que el año pasado. Si miramos el precio por partido con el abono, salen desde 2,36 euros para los jóvenes hasta los 9,47 euros con los abonos más caros en la mejor zona del estadio. Creo que la gente va a estar con nosotros», confió Jesús Medina.

Se puede pagar online en la web oficial, para aquellos que se encuentran de vacaciones o fuera de Linares. Presencialmente, la sede estará abierta en junio los miércoles, jueves y viernes, de 18:00 a 20:45. Julio y agosto, en el mismo horario, la sede abrirá de lunes a viernes. Se puede hacer pago aplazado en 3 fechas, opción no disponible en modo online.

Los adultos se contabilizan desde los 20 años, jóvenes de 10 a 19 años, y en los partidos como derbis o las jornadas Medio Día del Club, la entrada infantil que debe obtenerse por motivos de control de aforo será de 0 a 9 años.

Nueva marca de ropa

Además, hay otra promoción, llamada 'Azul Linarejos' por la que todos los abonados podrán adquirir la camiseta de este año por 29,95 euros, sólo hasta el 20 de agosto y con una única camiseta por abono. A finales de julio estarán las camisetas que, tras la mala experiencia con Umbro, este año serán de la marca Errea.

Una firma deportiva italiana que viste al Parma y Atalanta, en España la usan Numancia, Cádiz, Alcorcón o Rayo Vallecano, además de tener presencia en el Mundial de Rusia con Islandia.

El acto finalizó con una foto de familia, donde todo el que quiso se pudo subir al escenario para sentirse desde el día 1, parte de este nuevo proyecto.